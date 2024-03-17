Работа ПВО во время ночной атаки дронов на юге Украины – видео

Воздушные силы показали работу ПВО во время ночной атаки на Южном направлении.

Оккупационная армия России в ночь на 17 марта снова атаковала Украину беспилотниками. Воздушные силы показали работу противовоздушной обороны на Южном направлении.

Видео опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Южное направление. И так – каждую ночь. Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу", — написал Олещук.

Напомним, ночью над Одесской областью сбили 13 беспилотников.

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