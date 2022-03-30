Работа в Чехии в 2022 году для украинских переселенцев: полезная информация

Читайте на сайте ТСН.ua, где украинским переселенцам искать работу в Чехии и на какие вакансии можно рассчитывать?

По состоянию на 10 марта 2022 года в Чехию уже выехало около 200 тысяч украинцев, которые ищут временную защиту от войны в Украине.

Чехии для украинских переселенцев: что нужно знать?

Как сообщает IDNES, парламент Чехии утвердил законодательство по правам и возможностям украинских переселенцев. Теперь все украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля 2022, могут трудоустраиваться на официальную работу без так называемого разрешения. Пока достаточно иметь только "визу толерантности" (víza o strpenie). Также все украинцы, которые ищут убежища в Чехии, могут рассчитывать на денежную поддержку государства в размере 5000 чешских крон в месяц. За первый месяц выплата будет засчитываться автоматически. В дальнейшем нужно будет подавать заявление каждый месяц на получение денег. Это поможет тем, у кого финансовое положение за этот период не улучшится.

Сайты для поиска работы в Чехии

Сайты для поиска работы в Чехии / pixabay.com

Искать работу в Чехии украинцам лучше всего онлайн. В этой стране есть немало сайтов поиска, где предлагают различные вакансии:

Hyperinzerce — на этом сайте можно найти не только вакансии для работы, но и купить автомобиль, найти жилье, познакомиться с противоположной статьей и т.д. Если говорить именно о работе, то в базе портала находится не менее 200 тысяч предложений по разным направлениям и профессиям.

— на этом сайте можно найти не только вакансии для работы, но и купить автомобиль, найти жилье, познакомиться с противоположной статьей и т.д. Если говорить именно о работе, то в базе портала находится не менее 200 тысяч предложений по разным направлениям и профессиям. DobraPrace – здесь не так много предложений (около 10 тысяч), но они прекрасно подходят студентам или ищущим работу с частичной занятостью. Хотя можно найти и вакансии, требующие наличия высшего образования.

– здесь не так много предложений (около 10 тысяч), но они прекрасно подходят студентам или ищущим работу с частичной занятостью. Хотя можно найти и вакансии, требующие наличия высшего образования. Annonce – этот портал также специализируется не только на поиске работы, но здесь можно найти немало предложений, если вы ищете простые специальности (повар, водитель, продавец, бармен, парикмахер). Также здесь можно найти так называемую бригаду, то есть обеспечить себя хотя бы нестабильным заработком.

– этот портал также специализируется не только на поиске работы, но здесь можно найти немало предложений, если вы ищете простые специальности (повар, водитель, продавец, бармен, парикмахер). Также здесь можно найти так называемую бригаду, то есть обеспечить себя хотя бы нестабильным заработком. PraceVpraze – много вакансий не только в Праге, но и в других регионах страны.

– много вакансий не только в Праге, но и в других регионах страны. Expats — этот сайт лучше подходит иностранцам, живущим в Чехии, ведь здесь можно не только найти работу, но и узнать много полезной информации, которая нужна иностранцам.

— этот сайт лучше подходит иностранцам, живущим в Чехии, ведь здесь можно не только найти работу, но и узнать много полезной информации, которая нужна иностранцам. Hledampraci – простой и понятный сайт, где можно быстро найти нужную вам вакансию.

– простой и понятный сайт, где можно быстро найти нужную вам вакансию. Profesia – сайт, который работает еще с 1997 года. Здесь каждый месяц можно найти около 12 тысяч новых вакансий. Некоторые работодатели предлагают работу в других странах Европы.

– сайт, который работает еще с 1997 года. Здесь каждый месяц можно найти около 12 тысяч новых вакансий. Некоторые работодатели предлагают работу в других странах Европы. GastroJobs – вам сюда, если вы ищете работу в сфере услуг (официанты, консьержи и т.д.).

– вам сюда, если вы ищете работу в сфере услуг (официанты, консьержи и т.д.). Prace – здесь собраны разнообразные вакансии – от простейших, не требующих опыта работы, до высокооплачиваемых.

– здесь собраны разнообразные вакансии – от простейших, не требующих опыта работы, до высокооплачиваемых. Jobs – крупнейший портал по поиску работы в стране. Именно сюда советуют заходить в первую очередь, ведь здесь можно найти полезные статьи, которые помогут найти работу.

Многие чешские сайты для поиска работы предлагают украинским беженцам отдельные страницы с вакансиями именно для временных переселенцев. Например, такое можно найти на Jobs.cz в разделе " Работа в Чехии ", на сайте Prace.cz в разделе " Работа в Чехии " и на сайте Prosecia.cz в разделе " Работа ". Все эти разделы на украинском языке.

На какую зарплату могут рассчитывать украинские переселенцы в Чехии?

Средние зарплаты в Чехии / pixabay.com

Заработная плата в Чехии зависит от региона, сферы деятельности, а также должности. Но в среднем здесь можно получить 10 000 – 35 000 крон в месяц (около 13 500 – 47 200 гривен). Работа в сфере IT оплачивается достаточно высоко. Здесь нужно владеть английским на высоком уровне, но можно работать дистанционно. В среднем Junior/Medior Developer получает в Праге 2500 евро в месяц (около 82400 гривен).

Какие вакансии могут найти украинские в Чехии?

Вакансии в Чехии

Вакансии для женщин в Чехии

Для женщин предложений работы в Чехии достаточно много. Здесь можно найти как узкоспециализированные вакансии, так и не требующие особых умений:

медсестра;

ассистентка;

социальный работник;

специалист контактного центра (дистанционно);

бармен;

учительница;

воспитательница в детский сад;

школьный психолог;

оператор производства.

Вакансии в Чехии без опыта работы, для студентов, пенсионеров

Вакансии в Чехии без опыта работы

Если вы ищете вакансии без опыта работы или высокого знания чешского языка, то таких в этой стране также достаточно много:

ассистент администратора;

продавец;

разнорабочий;

региональный специалист по продажам;

очиститель дымохода;

оператор на производство;

работник на склад.

Вакансии в Чехии для специалистов и IT-сферы

Вакансии в Чехии для IT-специалистов

Если вы свободно владеете английским языком, а также (возможно) учили чешский, тогда можете рассчитывать на высокооплачиваемую работу. В том числе и в сфере IT:

DevOps Engineer;

Senior Product Manager;

International Assignment Consultant;

Business analyst.

Вакансии в Чехии для мужчин

Вакансии в Чехии для мужчин

Для мужчин в Чехии можно найти интересные вакансии. Хотя из Украины выезжают в большинстве женщин, однако некоторым категориям мужчинам все же разрешено пересекать границу:

каменщики;

трактористы;

водители разных категорий (в том числе и дальнобойщики);

слесари;

автомеханики;

техники-строители.

Читайте также: