Работа в Польше для украинских беженцев без знания языка: варианты и сколько можно заработать

Работа в Польше для украинских беженцев без знания языка: варианты и сколько можно заработать

С начала войны России против Украины большое количество женщин временно уехало за границу, особенно в соседнюю Польшу. Однако не все беженцы знают польский язык. ТСН.ua подобрал варианты работы в Польше без знания языка.

Если вы не знаете польского языка, но ищете работу в Польше на период временного пребывания, пока в Украине идет война, для вас открыт небольшой список вакансий. Обычно украинским беженцам без знания языка предлагают работу упаковщиками, уборщиками, рабочими на линию, разнорабочими на складе, сборщиками ягод. Зарплата невелика, но этого хватит для комфортного проживания в Польше. Также некоторые работодатели предлагают бесплатное проживание.

Работа в Польше для женщин без знания языка

Больше вакансий для работы упаковщиками. Здесь можно найти довольно большое количество вариантов и выбрать тот, который вам больше подходит с точки зрения заработной платы и месторасположения.

Например, вакансия упаковщика брендовой одежды Zara подойдет для женщин, не знающих польского языка. Работодатель предоставляет проживание, хотя нужно отдельно оплачивать коммунальные услуги. В месяц можно заработать 31 000 – 49 000 гривен.

Работа в Польше упаковщиками без знания языка

Еще одна вакансия уже в Варшаве. Здесь нужен упаковщик салфеток Zewa. Приглашаются сотрудники без опыта работы и знания языка. Работодатель предлагает бесплатное жилье, но в одной комнате проживает 2-3 человека. Заработная плата: 33 000 – 43 000 гривен. За добросовестную работу начисляются премии.

Работа в Польше: упаковщики без знания языка

В Гданьске также предлагает работу украинцам без знания языка и опыта. Здесь требуется упаковщик детских игрушек Lego. Работа описывается как нетрудная, а также существует возможность карьерного роста. В месяц предлагают заработную плату в 28 000 – 38 500 гривен. Проживание предоставляет работодатель.

Работа в Польше сборщиком ягод

Сезонная работа в Польше всегда была популярна среди украинцев. Поэтому, если вы не знаете польского языка, вакансии сборщиков вам отлично подойдут.

К примеру, в городе Ольховец предлагают вакансию сборщика ягод (голубика, клубника) с бесплатным жильем и возможностью съема собственного жилья по желанию. Нужно собирать, паковать и сортировать ягоды. Чем больше собираешь, тем большую заработную плату получаешь. Но в среднем можно заработать 30 000 – 40 000 гривен в месяц.

Работа в Польше: сборщик ягод

Работа в Польше: вакансии уборщицы

Уборщицы без знания языка – достаточно популярные вакансии для украинских женщин. Оплата труда часто зависит от графика работы, но в среднем "чистыми" на руки можно получить 14,5 злотых в час.

Работа в Польше уборщицей без знания языка

Работа в Польше для украинцев: разнорабочие

Хотя большая часть украинцев, выехавших из-за войны, женщины, однако некоторые категории мужчин также законно пересекли границу. Для них здесь можно знать вакансии без знания языка. Чаще это разнорабочие.

Работа в Польше разнорабочим

Например, в Быдгоще на лесопильную фабрику нуждаются в разнорабочем. Работодатель предлагает бесплатное проживание со всеми удобствами. Заработная плата около 1000 – 1100 долларов в месяц.

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