Работа ВСУ заставляет оккупантов бежать: Гуменюк о намерениях россиян отойти с левобережья Херсонщины в Крым

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты готовятся бежать из Херсонской области в Крым. Они снова проводят мероприятия по эвакуации населения и предлагают уехать мирным жителям. Это очень похоже, как это происходило перед их отступлением с правого берега.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала подробности о действиях российских захватчиков.

"Что касается временно оккупированного Левобережья – оккупанты тактику не меняют. Полностью повторяется история с эвакуацией с правого берега. Сейчас россияне пытаются сагитировать мирное население, потому что привыкли прятаться именно за ними. Но ситуация относительно Олешек, Скадовска, которая ими воспринимается, как тревожная, они пытаются спровоцировать ее и усилить эффект огневого поражения собственными силами, когда выводят технику из населенного пункта, обстреливают его и после этого возвращаются и рассказывают, что там опасно и нужно уезжать, чтобы оправдать свой побег перед высшим военно-политическим руководством России. Потому что за свою жизнь им страшно", – объяснила она.

Также, по словам Гуменюк, общая ситуация по расположению войска в целом характеризуется тем, что на отдаленных рубежах они обустраивают все больше и больше оборонительных сооружений. Работа украинских военных на левом берегу Херсона заставляет оккупантов бежать.

"Мы не бьем по мирным жителям, по жилым домам проживающих в оккупации. Мы четко собираем и проверяем информацию о скоплении оккупантов и только тогда наносим удары. Мы уничтожаем конкретные блиндажи, наблюдательные пункты, склады с боеприпасами так, чтобы при этому не пострадало мирное население. Они, наблюдая эту результативную работу, со своей стороны усиливают полицейские методы давления на мирных жителей, ведь понимают, что движение сопротивления достаточно мощное и информацию мы получаем именно от них", — резюмировала она.

Напомним, 28 февраля в России и временно оккупированном Крыму раздались объявления об угрозе ракетных ударов. Предупреждения транслировали по радио и телевидению.

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