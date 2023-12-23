"Работаем, чтобы у них не было покоя": Гуменюк рассказала о логистических проблемах россиян в Крыму

Во временно оккупированном Крыму войска РФ накопили технику и живую силу, откуда пытаются питать российские подразделения, основанные на материковой части Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ситуация там стабильно напряженная. Мы контролируем степень этого напряжения для того, чтобы у оккупантов не было понимания, что они образовали для себя безопасный хаб вооружения и техники, живой силы, и могут поставлять оттуда на любую территорию Украины, где они сейчас господствуют. Действительно, они воспринимают Крым как хаб дополнительного вооружения и ресурсов, пытаются оттуда подтягивать их на материковую Украину, левобережную Херсонщину и дальше вдоль линии фронта, но мы методически работаем над тем, чтобы они не имели покоя ни в местах нынешней дислокации, на Крымском полуострове, ни на пути следования. Да, логистика у них чрезвычайно замедлена, она не отвечает требованиям линии боевого столкновения. Там необходимость пополнять ресурсы больше, чем они могут подтянуть. Но мы не склонны недооценивать врага. Знаем, что у них накопления на материковой Украине достаточно большие, и они продолжают маневрировать между восточными и южными направлениями для того, чтобы распределять эти силы и ресурсы, где они им наиболее нужны", — сказала она.

Напомним, в ВСУ рассказали о логистических проблемах россиян в Крыму. Так, на полуострове усложнилась логистика, потому что после атак по Крымскому мосту пути поставки перегружены. А для обеспечения военных нужд россияне используют те же направления, что и для гражданских.

А британская разведка назвала серьезную проблему для военной логистики оккупантов.

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