"Работаем над этим": Маркарова анонсировала работу над получением новых Patriot от США

Пока США одобрили передачу первой и единственной такой системы.

Украинское руководство активно работает над тем, чтобы США передало больше систем противовоздушной обороны Patriot, которые так необходимы для защиты Украины от атак РФ.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сказала в эфире телемарафона.

Дипломат подчеркнула, что в Вашингтоне президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украине нужно больше вооружений. Впрочем, она отметила, что решение США передать Украине одну батарею Patriot является "подлинно историческим". Это откроет возможность для всех других стран-партнеров, в которых эти системы тоже есть, принимать подобные решения.

Также читайте Визит Зеленского в Вашингтон имел три цели: эксперт сравнил это с саммитом перед вступлением США в войну

"Мы можем не только ожидать, но и работаем над этим. Я могу процитировать президента Зеленского на его пресс-конференции с Байденом: "Я могу сказать спасибо за систему Patriot и следующий месседж — что нам нужно больше Patriot". Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы", – сказала она.

По ее словам, есть конкретные результаты визита президента Владимира Зеленского в США. Маркарова указала, что после выступления главы государства в Конгрессе США там активизировалось принятие решений о помощи Украине.

"Мы уже имеем в сутки, пока возвращались в Украину, конкретные серьезные результаты — и законопроект о возможности привлечения российских преступников к ответственности в США, и помощь Украине на 45 млрд долларов, и поправка о предоставлении полномочий прокурору США об использовании конфискованных российских активов как помощь Украине, и работа по пакету безопасности, в котором есть Patriot, но там не только они, там много новых способностей", — уточнила Маркарова.

Передача Украине ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Также читайте Визит Зеленского в США поразил западные СМИ: что пишут ведущие издания

Также Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет США, в который заложено 800 млн. долларов для Украины.

ВСУ понадобятся несколько месяцев на подготовку к использованию зенитных ракетных комплексов Patriot, предоставленных Соединенными Штатами Америки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ЗРК Patriot помогут спасти жизнь украинцев и инфраструктуру.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что новую систему ПВО Patriot Украина будет использовать для российской авиации, обстреливающей ракетами наше государство.

Как передача Украине американского комплекса Patriot отразится на ходе войны в Украине, читайте здесь.

Читайте также: