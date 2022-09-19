"Работаем над этим": посол рассказала, как будут реагировать США в случае применения РФ ядерного оружия в Украине

Администрация США с партнерами обсуждает план реагирования при применении Россией ядерного оружия в Украине.
Любое использование ядерного оружия недопустимо и вызовет серьезные последствия, в частности, и для России.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Европейской правде".
Посол напомнила, что президент Джо Байден четко подчеркивал, что разговоры об использовании ядерного оружия абсолютно безответственны.
"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимо и вызовет серьезные последствия… Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы совершить ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", — сказала Бриджит Бринк.
Посол добавила, что США соглашаются с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС опасна, и Вашингтон поддерживает заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.
Напомним, ранее Зеленский оценил вероятность применения РФ ядерного оружия.
Как сообщалось, Байден предостерег Путина о применении химического или ядерного оружия против Украины .
В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко после обстрела россиянами Южноукраинской АЭС заявил, что Россия хочет "добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы". По его словам, сегодня ракета РФ упала в 300 метрах от ядерных реакторов, однако никто не знает, что может произойти завтра. Поэтому, по мнению Галущенко, нужно дать жесткий отпор России, пока не поздно и "ядерная катастрофа – это только угроза, которая, к сожалению, каждый день становится все более реальной".
Читайте также:
- В Кремле обсуждали применение ядерного оружия против Украины: Пионтковский – о том, боятся ли в РФ последствий
- Применит ли Россия ядерное оружие, если Украина ударит по ее территории: ответ эксперта
- "Сотня метров – и мы бы проснулись в другой действительности": в ОП отреагировали на обстрел Южноукраинской АЭС