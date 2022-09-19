"Работаем над этим": посол рассказала, как будут реагировать США в случае применения РФ ядерного оружия в Украине

Любое использование ядерного оружия недопустимо и вызовет серьезные последствия, в частности, и для России.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Европейской правде".

Посол напомнила, что президент Джо Байден четко подчеркивал, что разговоры об использовании ядерного оружия абсолютно безответственны.

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"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимо и вызовет серьезные последствия… Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы совершить ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", — сказала Бриджит Бринк.

Посол добавила, что США соглашаются с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС опасна, и Вашингтон поддерживает заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.

Напомним, ранее Зеленский оценил вероятность применения РФ ядерного оружия.

Как сообщалось, Байден предостерег Путина о применении химического или ядерного оружия против Украины .

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко после обстрела россиянами Южноукраинской АЭС заявил, что Россия хочет "добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы". По его словам, сегодня ракета РФ упала в 300 метрах от ядерных реакторов, однако никто не знает, что может произойти завтра. Поэтому, по мнению Галущенко, нужно дать жесткий отпор России, пока не поздно и "ядерная катастрофа – это только угроза, которая, к сожалению, каждый день становится все более реальной".

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