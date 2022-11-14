"Работаем над учетом "ленд-лиза": Гуменюк рассказала, какую технику покинули оккупанты, убегая из Херсона

Она отметила, что позже будет названо количество пленных, которых украинские военные захватили на Херсонщине.

Российские захватчики во время бегства из Херсона бросили свою военную технику – вертолеты, танки и реактивные системы залпового огня.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Работаем над учетом "ленд-лиза". Вертолеты оставили, оставили реактивные системы залпового огня, танки и артиллерийские установки. Только сможем подвести итог – обязательного отчитаемся", – сказала Гуменюк.

По ее словам, пока сложно сосчитать, сколько российских военных было уничтожено во время переправы на левый берег Днепра.

Гуменюк также добавила, что позже будет названо и количество пленных, которых украинские военные захватили на Херсонщине. Среди них захвачены во время боев и военные, которые пытались бежать переодевшись в гражданскую одежду.

Освобождение Херсона

Херсон освободили из-под оккупации россиян 11 ноября.

По состоянию на 13 ноября в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляющая вещание украинского телевидения, радио и мобильная связь.

В понедельник, 14 ноября в Херсон приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: