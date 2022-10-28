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Работаем над усилением ПВО и другими оборонными возможностями: Зеленский — о защите энергетической инфраструктуры

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Работаем над усилением ПВО и другими оборонными возможностями: Зеленский — о защите энергетической инфраструктуры

Фото: Associated Press

Президент отметил, что на сегодняшний день во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневно работает с партнерами, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины и другие оборонные возможности.

Об этом заявил президент в вечернем обращении к украинцам 28 октября.

"Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего, энергетической", — отметил он.

Президент отметил, что на сегодняшний день во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас.

"Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенщина, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область. Возможны также аварийные отключения в других регионах. Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в Киеве вводится экстренное отключение света на неопределенный срок.

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