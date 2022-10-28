Работаем над усилением ПВО и другими оборонными возможностями: Зеленский — о защите энергетической инфраструктуры

Президент отметил, что на сегодняшний день во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневно работает с партнерами, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины и другие оборонные возможности.
Об этом заявил президент в вечернем обращении к украинцам 28 октября.
"Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего, энергетической", — отметил он.
Президент отметил, что на сегодняшний день во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас.
"Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенщина, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область. Возможны также аварийные отключения в других регионах. Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, в Киеве вводится экстренное отключение света на неопределенный срок.
Читайте также:
- Отца убил снаряд, а мамы не стало раньше: как полиция спасала осиротевших братца и сестричку из Донбасса (фото, видео)
- Спасатели показали адские кадры ликвидации последствий атаки дронов-камикадзе по объекту энергетики в Киевской области: фото
- Почему не работают мобильная связь и интернет, когда отключают свет