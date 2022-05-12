"Работаем пошагово": Верещук рассказала детали о спасении тяжелораненых бойцов из "Азовстали"

Украинская сторона ведет переговоры с РФ об эвакуации только 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов, находящихся на "Азовстали" в Мариуполе.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук опровергла заявления ряда СМИ о якобы обмене 500 или 600 человек.

Об этом она сообщила в соцсетях.

"Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", — отметила глава Минреинтеграции.

Она добавила, что переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян очень сложны.

"К сожалению, публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей относительно содержания переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу. Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать", — призвала Верещук.

Напомним, Украина предложила России новый вариант эвакуации тяжелораненых военных из "Азовстали". В обмен на защитников Мариуполя Украина отдаст кафиров.

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