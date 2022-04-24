"Работает авиация противника, дальняя авиация, стратегические бомбардировщики": Арестович рассказал, какая ситуация в Мариуполе

В Мариуполе ситуация остается сложной.
Противник, несмотря на заявления военно-политического руководства, продолжает сосредотачивать усилия в районе обороны украинских войск на заводе Азовсталь.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Очень сложной ситуация остается в городе Мариуполь, где противник, несмотря на заявления их высшего военно-политического руководства России на уровне президента и министра обороны РФ, продолжает сосредоточивать усилия в районе обороны наших войск на заводе Азовсталь. Утром там работает авиация противника, дальняя авиация, стратегические бомбардировщики, артиллерия противника", – рассказал Алексей Арестович.
Он также добавил, что враг сосредотачивает наземные силы для продвижения вперед, пока наши военные в невероятно сложной обстановке держат оборону.
"Напоминаю, что наши войска защищают там и гражданских людей, которых более 100 — пожилых и маленьких детей, которые находятся в укреплениях под защитой наших сил на заводе Азовсталь", — добавил советник главы ОП.
Напомним, что из Курской в Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона.
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