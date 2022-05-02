Работает "Байрактар": украинские военные уничтожили два российских катера типа "Раптор" (видео)

Украинские военные возле острова Змеиный на рассвете 2 мая уничтожили два российских катера типа "Раптор".

Удар по ним нанес беспилотник "Байрактар".

Об этом 2 мая сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Сегодня на рассвете возле острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает Байрактар. Вместе к Победе!", — написал он и обнародовал соответствующее видео.

Следует отметить, что патрульные катера проекта 03160 "Раптор" - это серия быстроходных патрульных катеров прибрежной зоны. Самые скоростные морские суда, стоящие на вооружении ВМФ России. Проект разработан в КБ АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"" по заданию ВМФ России.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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