Работает Международный легион: ГУР показало операцию эвакуации военного из "красной" зоны

Разведка Украины показала работу бойцов Международного легиона.
Главное управление разведки показало кадры с фронта – как военные Международного легиона ГУР эвакуировали раненого военного из "красной" зоны.
Видео опубликовала пресс-служба ГУР.
На камерах воинов Международного легиона ГУР МО Украины можно увидеть эпизоды эвакуационной операции, которая прошла в апреле 2024 года на одном из направлений фронта.
"Никакого сомнения, когда речь идет о боевом побратиме и чести подразделения — только профессионализм, слаженность действий и сила духа", - говорится в сообщении под видео.
Напомним, командир "Кракена" рассказал, готов ли Харьков к отражению наступления оккупантов.
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