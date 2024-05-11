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Работает Международный легион: ГУР показало операцию эвакуации военного из "красной" зоны

Работает Международный легион: ГУР показало операцию эвакуации военного из "красной" зоны

Боец Международного легиона ГУР / Фото: скриншот

Разведка Украины показала работу бойцов Международного легиона.

Главное управление разведки показало кадры с фронта – как военные Международного легиона ГУР эвакуировали раненого военного из "красной" зоны.

Видео опубликовала пресс-служба ГУР.

На камерах воинов Международного легиона ГУР МО Украины можно увидеть эпизоды эвакуационной операции, которая прошла в апреле 2024 года на одном из направлений фронта.

"Никакого сомнения, когда речь идет о боевом побратиме и чести подразделения — только профессионализм, слаженность действий и сила духа", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, командир "Кракена" рассказал, готов ли Харьков к отражению наступления оккупантов.

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