"Работает мясорубка": Пригожин признал, что взять Бахмут не удастся (аудиообращение)

Главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что оккупанты не смогут взять Бахмут, а о том, чтобы окружить ВСУ, речь даже не идет. Пока в окрестностях Бахмута идут тяжелые бои.

"Бахмут завтра не будет взят, потому что продолжается тяжелое сопротивление и перемола, работает "мясорубка", — заявил Пригожин журналистами.

Украинские бойцы активизируются по всем направлениям. Позиции пополняют новейшие и новейшие резервы.

"Ежедневно 300-500 новых бойцов подходят к Бахмуту по всем направлениям. Огонь артиллерии усиливается каждый день. Сейчас на севере продолжаются тяжелые бои. Никаких предпосылок для окружения противника (ВСУ – ред.) в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то вообще не понятно", — говорит Пригожин.

Всем, кто распространяет подобные слухи, Пригожин предлагает взять в руки оружие и отправиться вперед на захват Бахмута.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ напрямую вербует узников на войну в Украину, чем раньше занимался главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Добавим, что в ВСУ докладывают, что ситуация в Бахмуте контролируется. Враг пытается атаковать, но безуспешно.

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