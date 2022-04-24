"Работает закулисная дипломатия": в Турции заявили, что Москва и Киев разрабатывают документ для завершения войны

"Работает закулисная дипломатия": в Турции заявили, что Москва и Киев разрабатывают документ для завершения войны

Москва и Киев работают над общей декларацией завершении войны в Украине.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что РФ и Украина работают над совместной декларацией о завершении войны, которую ведет Кремль против Украины.

Об этом заявил Чавушоглу в разговоре с журналистами, передает Daily Sabah.

По его словам, Киевом и Москвой разрабатывается всеобъемлющий текст, а также работает закулисная дипломатия.

"В настоящее время есть всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики. Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации. Мы также видим, что в этом процессе есть черновик общего заявления. В центре внимания. — беспристрастность, безопасность и гарантии", — сказал Чавушоглу.

В то же время, по словам Чавушоглу, окончательное решение – за президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным.

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