Работал на оккупантов: СБУ задержала херсонского депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ"

В Украине правоохранители задержали депутата Херсонской ячейки "ОПЗЖ". Человек работал на российских оккупантов во время оккупации региона.

СБУ задержала депутата Херсонского отделения "ОПЗЖ", который перешел на сторону оккупантов и работал на них в период оккупации региона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, правоохранители задержали на деоккупированной территории Херсонской области местного депутата от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". Во время оккупации региона он перешел на сторону россиян и занял руководящий пост в оккупационном "министерстве внутренних дел Херсонской области РФ".

"Там он работал в отделе борьбы с экономическими преступлениями, который на самом деле занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет России. В настоящее время он задержан и сообщен о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины ("Колаборационная деятельность"). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

Фото: СБУ

Деоккупация Херсонщины – что известно

После деоккупации Херсона, в который недавно приезжал президент Владимир Зеленский и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Сейчас там работают взрывотехники и саперы.

Перед выходом из Херсона российские оккупанты заминировали здание полиции. В помещении было такое множество взрывчатки, что разминировать ее было просто невозможно, поэтому пришлось взорвать.

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