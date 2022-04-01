Работал на оккупантов: в Ровенской области диверсанта отправили на 13 лет за решетку

Мужчина собирал и передавал подробную информацию ФСБ РФ.
В Ровенской области к 13 годам лишения свободы приговорен диверсант из Одесской области, работавший на ФСБ России.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, житель Одесской области в мае 2020 года по собственной инициативе установил контакт и вышел на связь с представившимся работником ФСБ России человеком. Позже он собирал и передавал подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области.
Кроме того, мужчина в сентябре 2020 года по заданию своего куратора пытался уничтожить один из объектов критической инфраструктуры Ровнооблводоканала в результате дистанционного подрыва. С поличным его задержали сотрудники Управления СБУ в Ровенской области.
Мужчину признали виновным в государственной измене и законченном покушении на диверсию (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 УК Украины). Гощанский районный суд приговорил мужчину к 13 годам заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.
Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины. В списке – 245 человек.
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