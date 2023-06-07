Работал на "Вагнера" и российскую ФСБ: в Харьковской области приговорили к 15 годам предателя Украины

Мужчина был преступником по прозвищу "Чиз" и добровольно начал работать с оккупантами.

В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, поднявшего над Волчанском Харьковской области российский флаг.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, предатель работал на российскую ФСБ и частную военную компанию "Вагнер". Задержали его в сентябре прошлого года в освобожденном от оккупантов Волчанске.

Задержанным оказался 45-летний местный преступник по прозвищу Чиж.

"После временного захвата города он добровольно пошел на сотрудничество с представителем ФСБ и командиром подразделения "вагнеровцев". Каждый из них ставил предателю разные задачи. Так, по указанию российской спецслужбы злоумышленник должен был возглавить Волчанский район. Для этого Чиж организовал незаконный сбор подписей местных жителей за отставку действующего городского головы. "Мероприятия" были замаскированы под выдачу "гумпомощи" из РФ", — рассказали в СБУ.

В дальнейшем предатель поднял русский флаг на флагштоке в центре города. О чем впоследствии писал в своем телеграмм-канале и комментировал по российским пропагандистским каналам.

"Чиж участвовал в похищении представителей Волчанской территориальной общины. Также по указанию "вагнеровца" предатель "выбивал" деньги из местных фермеров за "использование земли". За каждый гектар требовал до 50 долларов. Из этой суммы – 20 дол. за право сеять и возделывать землю, а 30 дол. – за возможность убирать урожай. В случае отказа – угрожал не только блокировкой хозяйственной деятельности, но и физической расправой. Таким образом, в течение марта “Чиж” отобрал у фермеров и передал оккупантам почти 10 млн грн", — добавили в СБУ.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Напомним, что контрразведка СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в Днепропетровской области – предатель собирал для оккупантов разведданные.

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