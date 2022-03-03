"Работала авиация": опубликованы последствия разрушенного мирного села в Харьковской области (фото, видео)

Авиация неприятеля бьет по мирному популяции.

Российские войска в ночь на 3 марта обстреляли село Яковловка под Мерефой, Харьковская область. После бомбардировки полностью уничтожены 35 жилых домов.

Об этом сообщает "Суспільне", а также последствия разрушений публикуют в сообществах в Telegram.

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По меньшей мере, 35 частных домов повреждены в результате ночного авианалета на Яковлевку, отмечают журналисты "Суспільного".

"Харьковская область, поселок Яковлевка. Обстрелы. Есть разрушения. Пострадали школа, сельский совет, работала авиация, люди сидят в подвалах", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Мерефьянской громаде сообщили, что в селе Яковловка авиация врага ударила по мирному населению.

"Информация о пострадавших еще уточняется", — добавили Мерефьянской громаде.