Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Работала авиация": опубликованы последствия разрушенного мирного села в Харьковской области (фото, видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Труха
© Труха
© Труха
© Труха
© Труха

Авиация неприятеля бьет по мирному популяции.

Российские войска в ночь на 3 марта обстреляли село Яковловка под Мерефой, Харьковская область. После бомбардировки полностью уничтожены 35 жилых домов.

Об этом сообщает "Суспільне", а также последствия разрушений публикуют в сообществах в Telegram.

По меньшей мере, 35 частных домов повреждены в результате ночного авианалета на Яковлевку, отмечают журналисты "Суспільного".

"Харьковская область, поселок Яковлевка. Обстрелы. Есть разрушения. Пострадали школа, сельский совет, работала авиация, люди сидят в подвалах", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Мерефьянской громаде сообщили, что в селе Яковловка авиация врага ударила по мирному населению.

"Информация о пострадавших еще уточняется", — добавили Мерефьянской громаде.

В селе Харьковской области более 35 жилых домов превратили в руины

В селе Харьковской области более 35 жилых домов превратили в руины

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация