Работала на РФ за 20 тысяч грн: в Украине осудили предателей, проводивших "референдумы"

По материалам СБУ тюремные приговоры получили еще три коллаборанта из Харьковщины и Херсонщины.

В Украине к шести годам заключения были приговорены еще три приспешника России, которые сотрудничали с оккупантами после захвата части Харьковской и Херсонской областей. Колаборантов – двоих мужчин и женщину, назначили в оккупационные администрации. Там они "сливали" места нахождения участников движения сопротивления, участвовали в разграблении имущества местных жителей и проводили незаконные референдумы.

Об этом сообщает СБУ.

Так, один из осужденных возглавил оккупационный орган на территории Кондрашевской сельской громады, а другой стал "помощником" гауляйтера Чугуевского района Харьковской области.

Предатели способствовали агрессору в распространении кремлевского режима и подавлении сопротивления оккупантам в приграничных районах области.

Для этого оккупантам показывали адреса проживания участников АТО и семей украинских защитников.

Также "водили" захватчиков по частным домовладениям, из которых люди уехали на подконтрольную Украине территорию. А потом оккупанты вместе со своими приспешниками разграбили эти дома. Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали обоих злоумышленников во время стабилизационных мер на освобожденных территориях области.

Еще одной коллаборанткой оказалась жительница Бериславского района Херсонской области. После его захвата женщина вошла в оккупационный "избирком РФ" в селе Дудчаны.

Женщина совершала подворовые обходы частных домов и призывала односельчан "голосовать за присоединение" региона к составу РФ. Коллаборантка также брала "избирательную урну" для фейковых бюллетеней.

Злоумышленницу сопровождали вооруженные оккупанты, которые угрожали людям заключением в случае отказа участвовать в незаконном голосовании.

За сотрудничество с агрессором она получила "единоразовое" денежное вознаграждение в размере 50 тыс. российских рублей (около 20 000 гривен).

СБУ задержала вражескую приспешницу после деоккупации правобережной Херсонщины.

На основании собранных доказательств суд признал всех троих злоумышленников виновными по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил им до 6 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ поймала доцента-корректировщика ударов по Харькову (фото и сундуки переписки).

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