Работали на ФСБ и "вагнеровцев": СБУ разоблачила женскую агентурную сеть

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и "вагнеровцев".

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

Отмечается, что группа состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины. В частности, злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частной военной компании «Вагнер».

По приказу окупантов они собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона.

"Прежде всего, они пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой. Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую", — говорится в сообщении.

Также читайте В Херсонской области оккупанты обустраивают склады из БК в подвалах домов – СМИ

Чтобы собрать разведывательную информацию, фигурантки обходили местность и скрыто делали фотографии украинских объектов.



"Все полученные сведения передавали по двум каналам связи – российскому "куратору" из ФСБ и представителю "вагнеровцев". Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров", — рассказали в СБУ.



Выяснилось, что все четверо женщин являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и недавно находились в "режиме ожидания".

Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.



Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала агентурную сеть, работавшую на ФСБ в Донецкой области

СБУ задержала агентурную сеть, работавшую на ФСБ в Донецкой области

Ранее суд приговорил к 5 годам лишения свободы главу Тульчинской епархии в Винницкой области, митрополита Ионафана (светское имя – Анатолий Елецких). Он призвал верующих захватывать власть и открыто поддерживал русских окупантов.

Кроме того, СБУ задержала российскую информаторку, жительницу Очакова, которая собирала разведывательные данные, чтобы Россия нанесла воздушный удар по Николаевщине во время визита Владимира Зеленского.

Читайте также: