Работали за еду: на Днепропетровщине задержали банду, организовавшую торговлю людьми

В Днепропетровской области правоохранители задержали четырех местных жителей, которые похищали людей и перевозили их в фермерские хозяйства для трудового рабства.

Стражи порядка освободили 60 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, торговлю людьми организовали два человека, у которых были два исполнителя. Подозреваемые разыскивали бездомных, вербовали их и привлекали к принудительному труду на собственных хозяйственных объектах на территории Петриковского и Магдалиновского районов.

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“Двое соучастников посещали самые распространенные места пребывания бездомных – вокзалы и базары в разных областных центрах, доводили людей до состояния алкогольного опьянения и доставляли в сельскохозяйственные угодья. Там люди работали фактически за еду, не имели нормальных условий жизни и работы, — рассказали в пресс-службе Нацаполиции области.

По данному факту подозреваемым вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о "торговле людьми". Трем мужчинам и женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что российские оккупанты открыли минометный огонь по территории Глуховской общины.

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