Работают 24/7: украинские артиллеристы показали, как уничтожают врага с помощью польских САУ Krab (видео)

По словам военных, оккупанты развернули настоящую охоту на них, однако наши артиллеристы умело избегают опасности и продолжают уничтожать врага.

Минобороны показали, как украинские военные на фронте продолжают ликвидировать россиян с помощью польской самоходной артиллерийской установки Krab.

Об этом сообщает пресс- служба оборонного ведомства.

"Эти "щипуны" достают врага за десятки километров с такой точностью, что могут попасть в коробочку из под спичек", – отмечают в министерстве.

По словам военных из 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, польские САУ работают 24/7, поскольку работы для артиллерии очень много.

"Работаем и днем и ночью, все – ради победы. Машина хорошая в обслуживании, точность очень хорошая, есть много места для экипажа. Можно даже переночевать. Мы здесь живем фактически. Охотятся (оккупанты. – Ред.) конечно с нами, но мы лучше них работаем", – рассказывает военнослужащий Максим.

Ранее украинские минометчики показали, как уничтожают врага старенькими американскими М101.

Напомним, что сегодня, 31 января, РФ обстреляла жилмассив в Бахмуте. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Читайте также: