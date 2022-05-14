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Украинские военные уничтожили 80 оккупантов и их технику на востоке

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Украинские военные уничтожили 80 оккупантов и их технику на востоке

Фото: Associated Press

Украинские военные в течение 14 мая отбили девять атак российских военных на востоке государства и нанесли им потери как в технике, так и в живой силе.

В частности, украинские защитники ликвидировали 80 оккупантов в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщили в вечерней сводке ОТУ "Восток".

Так, всего украинские войска уничтожили 80 членов личного состава российских оккупационных войск, три танка, два бронетранспортера, артиллерийскую установку, четыре миномета, три артиллерийских тягача и три беспилотника.

Напомним, в Белогоровке Луганской области ВСУ в который раз разрушили понтонные переправы оккупантов через Сиверский Донец и зафиксировали это на видео.

Отметим, по состоянию на 14 мая российские войска не покидают попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также продолжат из разного оружия наносить удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

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