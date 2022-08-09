"Работают бригады скорой помощи и санавация": оккупационные "власти" Крыма рассказали о последствиях взрывов на аэродроме

Российская Минобороны сообщила, что взрывы во временно оккупированном Крыму якобы не привели к повреждению авиационной техники на аэродроме "Саки".
На аэродроме "Саки" в оккупированном россиянами Крыму, где днем 9 августа прогремели мощные взрывы, находилась военная авиационная техника. Но в Минобороны РФ заявляют, что самолеты якобы остались невредимыми.
Об этом со ссылкой на Минобороны пишут в телеграмм-каналах.
Как сообщается, взрывы прогремели примерно в 15:20 в районе населенного пункта Новофедоровка. Дым от взрыва местные видели даже в десятках километров от эпицентра происшествия.
Однако в Минобороны РФ заявили, что авиационная техника в результате взрыва не пострадала. Также за медицинской помощью никто пока не обращался.
В то же время самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на месте работают пожарные и скорая помощь.
“На месте работают бригады скорой помощи и сановация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался”, — сказал Аксенов.
Напомним, что партизаны под Мелитополем "подрезали" членов "комиссии по подготовке референдума".
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