"Работают даже хуже, чем те зеки": эксперт объяснил, почему у России будут проблемы с сирийскими наемниками

Если сирийские наемники действительно приедут воевать против Украины, это будет проблемой, прежде всего, для России. Они профессионально работают даже хуже, чем зеки из российских тюрем.

История с добровольцами для российской армии из Сирии может оказаться такой же, как была из 100 тыс. наемников из КНДР, не закончившейся ничем.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал "24 каналу".

По данным Bloomberg, Россия может нелегально свозить сирийцев на войну против Украины. Кроме того, из Сирии в РФ с помощью Турции было отправлено торговое судно, на котором зафиксировали военные машины.

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По мнению Коваленко, сирийские наемники станут проблемой для России.

"Командование России это должно хорошо понимать. Если говорить о нехватке человеческого ресурса, то России сейчас не хватает военных, чтобы полноценно вести боевые действия. Они используют уже даже ресурс из российских тюрем", – отметил эксперт.

"Если говорить о сирийцах, то эти наемники Башара Асада профессионально работают даже хуже, чем те зеки из российских тюрем. Также будет языковой барьер с российскими военными", — добавил Коваленко.

Кроме того, РФ будет вынуждена снабжать сирийских наемников техникой и оружием, что является проблемой. Так что обозреватель "не уверен, что Россия пойдет на это".

Эксперт также отметил, что если Турция действительно имеет отношение к помощи РФ с сирийскими наемниками, то получит большие проблемы. Многие страны НАТО уже спрашивают, какую позицию занимает Анкара в войне РФ против Украины.

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"Анкара пытается на дипломатическом уровне занимать проукраинскую позицию, снабжает нас оружием, в частности Bayraktar и бронеавтомобилями, но с другой стороны, она продолжает "заигрывать" с Россией", — сказал Коваленко.

Он добавил, что против Турции могут принять определенные меры на международном уровне.

Напомним, ранее в эфире российского государственного телеканала прозвучало заявление о готовности КНДР предоставить помощь РФ для борьбы с "украинским фашизмом".

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