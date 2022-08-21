Работают только женщины и пенсионеры: в Луганской области оккупанты отправили из шахты на фронт более 400 мужчин

Местные пропагандисты так называемой ЛНР с гордостью рассказывают, что пока всех мужчин мобилизовали, на шахтах работают только женщины и пенсионеры.

В Луганской области оккупанты мобилизовали 430 работников шахты "Довжанская-Капитальная" в городе Довжанск (ранее – Свердловск).

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Принудительной мобилизации нет" – из шахты "Довжанская-Капитальная" оккупанты отправили на фронт 430 работников", — отметил Гайдай.

Глава ОВА обратил внимание на сюжет пропагандистских СМИ так называемой "ЛНР", в котором местные "геббельсы" с гордостью рассказывают, что пока всех мужчин мобилизовали, на шахтах работают только женщины и пенсионеры.

"В сообщении говорится, что "…как и в годы Великой отечественной войны, сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, отправившихся на фронт, заменяют женщины и пенсионеры... Женщины остались. И успешно выполняют свои обязанности даже на сверхтяжелых работах", – цитирует Гайдай пропагандистов.

Глава ОВА подчеркнул: если с главного предприятия 60-тысячного города забрали 430 человек, у многих из которых была броня, какая сейчас обстоит с мужчинами в самом Довжанске.

Неужели не нашлось ни одного желающего устроиться на работу за не самую низкую зарплату? Наверное, нет, потому что все желающие или уже на войне, или прячутся от военкомата. Уголь в Луганской области добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда. Мужчин россияне отправили на фронт, убивать собственный народ", — подытожил он.

Напомним, в России десантники массово отказываются ехать на войну в Украину.

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