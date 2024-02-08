Работают в зоне производства Shahed и другого вооружения РФ: американского производителя внесли в спонсоры войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в России, содержать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет агрессора.

Об этом сообщает НАПК.

"Allied Mineral Products, LLC в России представлена ООО "Аллайд минерал продактс рус". В 2022 году она уплатила налогов в бюджет России на 772 тыс. долл. США. А с апреля 2022 года компания импортировала в РФ продукции общей стоимостью 3,5 млн долл. США Кроме того, что компания продолжает работать в России, производство ООО "Аллайд минерал продактс рус" расположено в специальной экономической зоне "Алабуга" (РФ, Татарстан). Это специальная экономическая зона, которая является кластером для производства БПЛА Shahed-136", – говорится в сообщении.

"Алабуга" была создана в 2006 году с очень благоприятными условиями для инвесторов. Например, налог на прибыль там установлен 2% вместо 20% и отменен налог на имущество. Эта зона стала основным инвестиционным проектом Татарстана, на который приходилось 74% прямых инвестиций в республику. "Алабуга" стала довольно удобной площадкой и базой России для целого ряда иностранных компаний.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, отдельные западные компании начали выходить из "Алабуги", а высококвалифицированные кадры увольняться, чтобы не попасть под российскую мобилизацию. Это заставило руководство "Алабуги" начать процесс превращения свободно-экономической зоны в кластер по производству военной продукции, что дает гарантии получения "брони" от призыва.

Соответственно, любое предприятие, расположенное в пределах "Алабуги", потенциально может быть привлечено к изготовлению военной продукции или материалов для нее.

По данным расследования, проведенного Molfar, наличие американского производителя Allied Mineral Products в Алабуге и регулярные поставки товаров в этот регион также играют ключевую роль в поддержке производственных процессов в СЭЗ "Алабуга". С начала полномасштабного вторжения России, компания Allied Mineral Products Rus импортировала 13 тонн продукции (402 транзакции), часть из которой могут использовать для производства БПЛА. В частности, среди товаров фигурирует "муллит", который используется как для производства огнеупорных материалов, так и для производства мулитовой керамики, обладающей низкой диэлектрической проницаемостью, низким коэффициентом теплового расширения и хорошей прочностью. Он подходит для использования в высокоскоростных микросхемах микроэлектроники.

Таким образом, компания Allied Mineral Products продолжает свою деятельность на территории государства-террориста РФ, где поддерживает функционирование специально-экономической зоны "Алабуга", которая уже стала ключевым местом для производства военной продукции агрессора.

Напомним, НАПК внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori в перечень международных спонсоров войны.

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