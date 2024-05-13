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Работают ВСУ: на Луганщине уничтожено 10 единиц техники РФ во время штурма — видео

Работают ВСУ: на Луганщине уничтожено 10 единиц техники РФ во время штурма — видео

В Луганской области уничтожено 10 единиц техники РФ / Фото: скриншот

Россияне потеряли технику в районе Торского и Кременной.

Бойцы 63-й ОМБр, при содействии подразделений из 45-й и 60-й бригад, "минуснули" 10 единиц вражеской бронированной техники на линии фронта в районе Торского и Кременной в Луганской области.

Видео показал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Артиллерия и дроны нанесли сокрушительный удар по оккупантам, пытавшимся штурмовать позиции военных ВСУ.

"Точность, оперативность и мастерство спасли жизнь защитников. Теперь на поле боя дымятся 5 танков и 5 БМП. Их поразила наша артиллерия, а уже добили дроны", — рассказал Филашкин.

Напомним, в тылу россиян произошел взрыв – в Луганской области ярко пылал склад с БК (видео).

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