Работают ВСУ: на Луганщине уничтожено 10 единиц техники РФ во время штурма — видео

Бойцы 63-й ОМБр, при содействии подразделений из 45-й и 60-й бригад, "минуснули" 10 единиц вражеской бронированной техники на линии фронта в районе Торского и Кременной в Луганской области.

Видео показал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Артиллерия и дроны нанесли сокрушительный удар по оккупантам, пытавшимся штурмовать позиции военных ВСУ.

"Точность, оперативность и мастерство спасли жизнь защитников. Теперь на поле боя дымятся 5 танков и 5 БМП. Их поразила наша артиллерия, а уже добили дроны", — рассказал Филашкин.

Напомним, в тылу россиян произошел взрыв – в Луганской области ярко пылал склад с БК (видео).

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