Работают ВСУ: у Зеленского объяснили, почему РФ не спешит озвучивать "новые границы" после псевдореферендумов

В России не спешат устанавливать так называемые "новые границы" на оккупированных территориях Украины из-за их ежедневной потери.

30 сентября глава Кремля Владимир Путин подписал так называемые "договоры" о присоединении четырех оккупированных областей Украины к составу РФ, однако не определил "новые территориальные границы РФ". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что Путин этого не сделал, ведь ВСУ каждый день деоккупируют так называемые "российские территории" обратно в Украину.

Об этом Подоляк написал в твиттере.

"В Кремле колеблются, озвучивать ли "новые границы", потому что каждый день "территория РФ" становится меньше, чем вчера. Путинская РФ все больше напоминает метавселенную" Палата №:6: виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги. Проблема в том, что пациенты порываются покинуть заведение", — говорится в его сообщении.

Напомним, по информации заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, украинские защитники уволили уже 1534 населенных пункта. В частности, в Херсонской области было уволено более 50 населенных пунктов, в Харьковской области — 483 населенных пункта.

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