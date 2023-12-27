"Работают за троих": какая ситуация с медиками на фронте

Медики, которые сейчас находятся в Вооруженных Силах, работают за троих.

О ситуации с медицинским обеспечением на фронте рассказал капитан медицинской службы бригады Гвардии наступления "Буревий", нейрохирург Андрей Гук, передает " Эспрессо ".

Он призвал гражданских врачей присоединиться к военным медикам, которые работают за троих

"Количество достаточно настолько, насколько мы можем себе это позволить. К сожалению, очень надеемся, что мои коллеги присоединятся и наконец поймут, что война — это для всех военных и не только для военных, но и для гражданских медиков, чувствующих в себе возможность, силы и главное здоровье. Конечно, призываю их присоединиться хотя бы к этому периоду времени, которое очень сложно для наших Сил обороны", – сказал Гук.

В ответ на вопрос, сколько именно необходимо медиков на фронт военный сказал: "Я бы не хотел сеять панику или уныние. Я думаю, что даже те медики, которые сейчас уже в Вооруженных Силах работают за троих, но я понимаю, что цифры вы понимаете".

Кроме того, он прокомментировал проблему с некачественным оснащением медицинских подразделений, в частности, турникетами.

"Мы действительно имели определенное время некачественные турникеты, в последнее время нареканий не было, мы пользуемся преимущественно нашими отечественными, надежными джутами, или теми, которые действительно имеют определенную сертификацию. Очень тяжело было в начале, когда эти джуты были не совсем адекватны, не надо этого умалчивать", — подытожил Гук.

Напомним, что 19 ноября по представлению министра обороны президент Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. В Минобороны объяснили причины этих кадровых изменений.

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