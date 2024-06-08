"Работино и Крынки – не наши": Безуглая снова отметилась скандальным заявлением

Село Работино на Запорожском направлении, которое является единственным результатом прошлогоднего летне-осеннего контрнаступления ВСУ, уже не контролируют Силы обороны.

Народная депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление относительно ситуации на фронте.

Доклад Генштаба

Безуглая рассказала, что, вернувшись с фронта, она инициировала заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Основным докладчиком на заседании был начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.

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"Баргилевич на пальцах (никаких материалов не подготовили) рассказывал, какая тяжелая, но контролируемая ситуация. Почему важно держать Крынки и какое критическое значение имеет Работино. Как фортификации первой линии строят подразделения в соответствии с потребностями, а Генштаб оказывает методическую поддержку ОВА для второй и третьей линий. Что по Харьковщине все боевые распоряжения были. На вопрос, почему на направлении удара россиян была только 125 ТРО, а в Волчанске не было ни одного подразделения ВСУ, уклонялся от ответа. В общем, наговорил многое. На этот раз наконец мы имели протоколирование заседания, и часть протокола можно будет назвать "как мы про...ли вторжение, 2024", – отмечает она.

Крынки и Работино – не наши, говорит Безуглая

Нардепка утверждает, что в докладе генерала Баргилевича содержалась неправда в деревне Крынки и Работино.

"Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. Работино — единственный результат контрнаступления Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь еще это для меня символ лжи и "ничего не изменилось", — говорит Безуглая.

Работино на карте / Фото: Deepstatemap

По ее информации, также ВСУ уже не контролируют село Крынки на левобережье Херсонщины, где Силы имели плацдарм.

"И Крынки де факто уже тоже (не контролируют ВСУ. – Ред.) – недавно. Крынки – кровавый проект (Командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенан Юрий Содоль) Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковщину. Генерали, вы считаете, что союзники дураки, они не видят со спутников, что и как происходит? Серьезно? В соцсетях и на карте Deep State больше правды", – возмущается нардепка.

Крынки на карте

Призывала Сырского уйти в отставку

Марьяна Безуглая призвала главкома ВСУ Александра Сырского уйти в отставку.

"Александр Станиславович, идите на ВВК! Откройте нам шансы, идите, просто идите. Армия может воевать, побеждать, но без Вас и всех этих фракционных, нам нужны новые командиры! Не душите! Армии нужен кислород", – резко заявила нардепка.

Ранее замкомбрига 65-й ОМБр заявил, что село Работино оказалось в "серой" зоне.

Напомним, что нардепка Марьяна Безуглая стала резко критиковать главкома ВСУ Александра Сырского и приближенных к нему генералов. В конце мая, вернувшись с фронта, народная депутат назвала некоторых генералов "преступниками", обвинив их в наступлении РФ на Харьковщину и провале обороны на Покровском направлении. Также она предупредила главкома Сырского о последнем для него "звоночке".

30 мая Безуглая заявила, что с момента отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и его замены на Александра Сырского в структуре и принципах работы Генштаба ничего не изменилось.

Несколько дней назад нардепка подвергла критике Сырского за то, что главнокомандующий ВСУ и Генштаб якобы создают новые бригады, "чтобы загнать мобилизованных недоученных людей и пристроить офицеров в штабы".

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