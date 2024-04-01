Работница детсада корректировала ракетные удары по Харькову: СБУ задержала агентку РФ и показала фото

По данным следствия, российская разведка дистанционно завербовала женщину осенью 2023 года. Теперь ей "светит" пожизненное заключение.

Киберспециалисты СБУ задержали работницу детсада-агентку российской разведки, корректировавшую ракетно-дроновые удары по Харькову.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники украинской спецслужбы выяснили, что работница местного харьковского детсада в свободное от работы время помогала россиянам попасть в пункты базирования Сил обороны в городе.

Для наведения вражеского огня злоумышленница получала от врага геолокацию потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.

Как уточнили в СБУ, находясь вблизи объекта, женщина скрыто следила за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники. После этого полученные данные вражеская агентка через мессенджер передавала своему российскому куратору: писала текстовые сообщения и обозначала координаты на Google-картах.

"На основании агентурного "отчета" оккупанты готовили воздушные атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed", — отметили в украинской спецслужбе.

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Переписка работницы детсада в Харькове с врагом/Фото: СБУ

Переписка работницы детсада в Харькове с врагом/Фото: СБУ

Переписка работницы детсада в Харькове с врагом/Фото: СБУ

Благодаря оперативному реагированию СБУ приспешницу оккупантов удалось разоблачить еще на начальном этапе ее разведактивности, а затем – поэтапно задокументировать.

Также были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования защитников Харькова.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме. Во время обысков у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с врагом.

По данным следствия, российская разведка дистанционно завербовала работницу детсада осенью 2023 года. В поле зрения захватчиков она попала через своего знакомого из Купянска, который во время захвата райцентра бежал в Россию и присоединился к ее войску.

Следователи СБУ сообщили харьковчанке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд взял злоумышленницу под стражу. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, российские оккупанты 31 марта дважды атаковали Харьков. В частности, ударили УАБами. В результате в Шевченковском районе города есть повреждения и разрушения.

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