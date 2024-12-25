Работники Метинвеста получили «Знаки почета» за возведение фортификаций в Донецкой области

«Прочный фронт — это самый важный для нас элемент Плана внутренней устойчивости Украины, озвученный президентом. Важно, что в воплощении этого пункта мы не остаемся наедине с врагом. Благодарю каждого за их вклад в приближение победы. Работаем дальше», – отметил Филашкин.

Как известно, в текущем году Метинвест Ахметова потратил на фортификации вокруг Покровска, Нью-Йорка и Доброполья уже почти 400 млн грн. Сейчас компания помогает возводить укрепления у Великой Новоселки: там на подготовке противотанковых рвов ежедневно работает 34 единицы ее техники. Кроме того, от 40 до 60 сотрудников компании обустраивают взводные и ротные опорные пункты. Всего же с помощью Метинвеста возведено уже более 200 км фортификаций в Донецкой и Запорожской областях.