Работников из Средней Азии оккупанты наняли рыть окопы на Запорожье: "кинули" с оплатой и угрожают

Рабочих из Таджикистана и Узбекистана наняли в Москве, предложив опасную, но хорошо оплачиваемую работу.

Россияне привезли на временно оккупированную территорию Запорожской области бригаду рабочих, состоявшую из граждан Таджикистана и Узбекистана. Их наняли рыть окопы, пообещав заплатить за каждое оборонительное сооружение 800 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал Baza, работники обманули, заплатив значительно меньшую сумму.

После неудачных "заработков" некоторые из обманутых граждан Средней Азии вернулись в Москву и написали заявление в полицию, пожаловались на аферу. После этого один из заявителей начал получать телефонные звонки с неизвестных номеров с угрозами.

По словам таджикистанца, с которым пообщались журналисты канала, вместе с ним в бригаде работало еще три десятка мужчин. В столицу России вернулись не все — кто-то серьезно заболел, у кого-то была производственная травма (ампутирована кисть руки), но никто не получил медицинской помощи. Никаких документов с "работодателями" они не подписывали, жили в заброшенных зданиях.

Теперь после угроз расправой из-за обращения в полицию заявитель боится выходить из дома на улицу.

Напомним, оккупанты в Запорожье используют мирных жителей, как дешевую рабочую силу, заставляя их рыть окопы.

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