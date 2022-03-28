Работодатели борются за мужчин и поощряют их "плюшками": в Польше заявили о нехватке украинских работников

Работодатели борются за мужчин и поощряют их "плюшками": в Польше заявили о нехватке украинских работников

Самый большой дефицит украинских мужчин испытывает строительная отрасль.

Польские предприятия на фоне войны в Украине испытывают нехватку мужской рабочей силы. Больше всего страдают строительная, автомобильная отрасль, тяжелая промышленность и оборонный сектор.

Об этом сообщает Nashapolsha.pl со ссылкой на отчет аналитического центра агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Сейчас в Польше самое высокое предложение именно тех вакансий, где нужен мужской труд. В частности, 70% предложений для иностранцев на польском рынке труда ориентированы на мужчин.

В настоящее время из Польши домой вернулись более 285 тыс. граждан Украины, большинство из них мужчины. Нового притока мужской рабочей силы нет, что сразу отразилось на рынке труда. Наибольший дефицит испытывает строительная отрасль, где работало около 400 тыс. граждан Украины. Не хватает строителей, водителей, каменщиков, штукатуров и т.д.

В автомобильной промышленности также жалуются на нехватку мужчин. Эта отрасль сильнейшая в польском производстве и третья по объему занятости в Европе после Германии и Франции.

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В общем, не хватает работников на предприятиях, где важная физическая сила – это тяжелая промышленность, металлургическая, предприятия пищевой промышленности. Польские работодатели борются за мужчин, которые остались в Польше и за тех, кто может уехать из Украины (многодетные родители, студенты и т.д.). Так, украинцам предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей.

В то же время, агентства трудоустройства уже начали диалог с клиентами об увеличении количества вакансий и для женщин, которые сейчас едут в Польшу.

Эксперты Gremi Personal напомнили, что спрос на работников в 2022 году у Польши бьет все рекорды. Наибольшие проблемы с подбором кадров в текущем году прогнозировали в строительной, транспортно-логистической отраслях и промышленности.

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