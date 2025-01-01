Работы идут по плану: Синегубов о круговой обороне городов Балаклея и Изюм

В Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и круговой обороны двух городов.

Работы по усилению обороны Изюма и Балаклеи идут по плану и под контролем военных. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, это плановые мероприятия, ведь в настоящее время нужно учитывать линию фронта и возможное изменение направления движения врага.

На каком этапе находятся работы, глава Харьковской ОВО не комментирует.

"Не могу комментировать на каком этапе. Скажем так, что администрация выполняет возложенные на нее задачи, однако там, конечно, часть работ выполняют сами военные. Я скажу, что там работы идут по плану и полностью контролируются нашими военными", — отметил Синегубов.

Напомним, ранее издание "Слободской край" сообщало о том, что на Харьковщине усиливают оборону городов Изюм и Балаклея. В частности, 26 декабря Синегубов отмечал, что эти районы имеют стратегическое значение, а их укрепление является ключевым элементом обеспечения безопасности региона. В частности, это позволит повысить уровень защиты местного населения и сдержать возможную угрозу.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что враг активизировал попытки форсировать реку Оскол в Харьковской области.

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