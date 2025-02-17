Работы на месте вражеского удара по ЧАЭС продолжаются: спасатели показали кадры с высоты

Российская террористическая атака не прошла без последствий.
ГСЧС продолжают работы на месте вражеского удара по Чернобыльской АЭС. Спасатели показали кадры с высоты.
Об этом сообщаю ГСЧС.
"С помощью БПЛА с тепловизором постоянно мониторится ситуация и состояние воздуха", — пишут в ГСЧС.
Напомним, по состоянию на 10 часов утра понедельника, 17 февраля, на территории Чернобыльской АЭС обнаружены три ячейки тления после атаки российского дрона 14 февраля. Для ликвидации огня привлечены специалисты.
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