Работы на месте вражеского удара по ЧАЭС продолжаются: спасатели показали кадры с высоты

Российская террористическая атака не прошла без последствий.

ГСЧС продолжают работы на месте вражеского удара по Чернобыльской АЭС. Спасатели показали кадры с высоты.

Об этом сообщаю ГСЧС.

Работы на месте российского удара по ЧАЭС продолжаются

"С помощью БПЛА с тепловизором постоянно мониторится ситуация и состояние воздуха", — пишут в ГСЧС.

Напомним, по состоянию на 10 часов утра понедельника, 17 февраля, на территории Чернобыльской АЭС обнаружены три ячейки тления после атаки российского дрона 14 февраля. Для ликвидации огня привлечены специалисты.

Читайте также: