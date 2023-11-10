"Работы у нас там еще много": Гуменюк о ночных взрывах в Крыму

Ночью, 10 ноября, в Феодосии и Черноморском раздалась серия взрывов. Паблики пишут, что в Феодосии повреждена нефтебаза, а в Черноморском зафиксировано несколько "прилетов" по местному пограничному залогу.

Взрывы в Крыму прокомментировала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Очень приятно, что высоко оценивают такую широту географии этих взрывов. Вера в ВСУ крепнет. Взрывы в Крыму будут, мы на этом вчера акцентировали внимание, и вчера представитель Главного управления разведки говорил, что работы у нас там еще много, потому что хаб большой, накопления большие. Но будем работать, не покладая рук," — сказала она.

Напомним, в Крыму ночью было неспокойно. В частности, в Феодосии повреждена нефтебаза. Удары наносились неизвестными беспилотниками.

В Черноморскому зафиксировано несколько "прилетов" по местному пограничному заставу. Как сообщают очевидцы, спасатели разбирают завалы казармы, за которым последовал взрыв.

В Минобороны РФ заявили, что якобы перехватили два дрона над оккупированным Крымом.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Крыму оккупанты терпят поражение.

"Мы отвечаем врагу (на удары – ред.) ежедневно. Мы ежедневно наносим россиянам потери. И речь идет не только о потерях, которые происходят непосредственно на линии столкновения на фронте. Что касается Крымского полуострова и Черноморского флота Российской Федерации, поверьте, такое поражение, которую они там испытывают, россияне никогда в жизни не видели", — сказал Данилов.

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