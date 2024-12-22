"Рабство с билетом в один конец": нардепка о том, почему пехота – самая непопулярная среди военных

Кроме того, Безуглая обратила внимание на проблему коррупции – "своих" и часто непрофессиональных бойцов оставляют в тылу, потому как специалисты из других родов войск попадают в пехоту на фронт.

В том, что пехота стала самым непопулярным родом войск, вина лежит на военном командовании, которое необдуманно бросает личный состав на "мясные штурмы".

Такое мнение высказала нардепка Марьяна Безуглая, комментируя последний скандал, якобы военных из Воздушных сил перебрасывают в пехоту.

"Пехота – ключевая, но когда ее применяют "красные генералы", мы ничем не отличаемся от россиян: "мясные штурмы", восстановление позиций в низовьях, часто без доразведки и взаимодействия подразделений и т.п.", – пишет Безуглая.

По ее мнению, сегодня реальная пехота стала "рабством с билетом в один конец".

"И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", — говорит депутат.

Также она отмечает, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и т.д. следует совершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и быстро погибнут.

Кроме того, Безуглая обратила внимание на проблему коррупции – "своих" оставляют в тылу, в то время как неугодных бросают на фронт.

"В то же время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества управления решения, которые принимаются наверху", – считает Безуглая.

По ее мнению, спасти ситуацию может только перезапуск системы.

Военный 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что впервые полностью соглашается с Безуглой.

"Умные мнения о реальности войны появляются даже у гражданской и далекой от войны, но не у руководства", – сказал он.

Напомним, что издание The Guardian со ссылкой на два источника в подразделениях ПВО сообщало, что якобы из-за дефицита пехоты на фронте Генеральный штаб приказал подразделениям ПВО освободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.

Утверждение британских журналистов Генштаб ВСУ назвал "недостоверным и некорректным".

В свою очередь экс-спикет ВС Юрий Игнат подчеркнул, что "никто, никогда не направлял в пехоту военнослужащих, проходивших подготовку за границей на Patriot, Nasams или Iris-T".

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