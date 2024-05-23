"Рации молчат, в Шебекино нет света": российские военные жалуются на условия службы (перехват)

Военнослужащие России из Шебекинского района Белгородской области обсуждают условия, при которых приходится выполнять военные задачи.

Об этом свидетельствует перехват ГУР МО Украины.

"Лес кроют... я не знаю, что я вот до этого дозвониться ни к кому не могу. И все тоже молчат. В Шебекино нет света...", — жалуется солдат.

Ранее украинская разведка перехватила разговор жителя России из Белгородской области о случаях мародерства, в том числе похищение автомобиля российскими солдатами.

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