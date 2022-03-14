"Рад, что вы проснулись живыми и готовы отстаивать мирную жизнь города" — мэр Херсона

"Рад, что вы проснулись живыми и готовы отстаивать мирную жизнь города" — мэр Херсона

Ситуация в городе – под контролем.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к горожанам и рассказал о ситуации.

"Рад, что вы проснулись живы и готовы отстаивать мирную жизнь нашего города. А то, что вы действительно готовы, в этом у меня нет сомнений. Для таких горожан хочется делать все больше”, — написал он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что откроется Центральный рынок (крытая его часть). Там можно приобрести продукты питания.

“Пытаемся запустить транспорт, уборку города. Снова прошу вас вспомнить, в каких условиях мы живем, и помогать нам поддерживать город в надлежащем состоянии: мусор сортируем, хлам на улицу не выносим. Наша задача – ежедневно становиться сильнее духовно, сознательно и подсознательно, поддерживать друг друга, показать свое единство не только словом, но и делом – то, что вы и доказываете всему миру каждый день!” – добавил он.

Напомним, в прокуратуре сообщили, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" о создании "Херсонской народной республики". На это известие отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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