Рада поддержала продление действия военного положения и мобилизации в Украине

Верховная Рада Украины во вторник, 6 февраля, проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации – до 13 мая 2024 года.

Парламент утвердил указ президента Владимира Зеленского. Указ поддержали 335 народных депутатов.

Это уже десятое голосование Рады за военное положение в Украине.

Парламент также утвердил указ о продлении мобилизации еще на 90 дней – до 13 мая. "За" проголосовали – 323 нардепа.

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 февраля внес в Верховную Раду проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и проект закона об утверждении указа "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

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