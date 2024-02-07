Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации – когда он может вступить в силу

По предположению нардепа, законопроект об усилении мобилизации может вступить в силу в апреле.
В среду, 7 февраля, Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации.
Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании парламента.
Поддержали обновленный проект об изменениях в мобилизации 243 народных депутата. Против – 12, воздержались – 45.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк добавил, что законопроект принят без предложений Комитета.
"Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", — написал он на странице в телеграмм-канале.
Как голосовали по фракциям:
- "Слуги Народа" — 178
- "Европейская Солидарность" — 0
- "Родина" — 0
- Запрещенная пророссийская партия "Платформа за жизнь и мир" — 17
- "За будущее" — 7
- "Голос" — 3
- "Доверие" — 18
- "Восстановление Украины" — 12
- Внефракционные – 8.
Напомним, 7 февраля в 13 народных депутатов приступили к рассмотрению проекта об усилении мобилизации в Украине.
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