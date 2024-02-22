Рада поддержала законопроект по обеспечению прав военнослужащих и полицейских: что им предусмотрено

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Ярослав Железняк.

Как отмечается, "За" законопроект проголосовал 271 народный депутат.

"Предлагается усовершенствовать вопросы с отпусками военнослужащих, например, по уходу за ребенком, и вопрос о начислении пенсий для военнослужащих", — процитировал Ярослав Железняк.

По его словам, в документе также есть нормы об ограничении военнослужащим возможности делиться определенными данными в Сети.

"Именно поэтому мы не голосовали в первом", — добавил нардеп.

Напомним, что Рада создала ВСК по расследованию действий местных властей Киева.

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