Рада приняла законопроект о статусе бойцов, воюющих в РФ: что он предусматривает

Статус военных, воюющих на территории РФ, в частности, в Курской области, был принят сегодня 20 августа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект в целом поддержал 321 депутат.

Украинские военнослужащие получат такие же выплаты и преференции, как на передовой. Также закон расширяет социальную защиту для военнослужащих некоторых военных и правоохранительных органов и членов их семей из таких органов, которые "выполняют свой долг за пределами Украины, в частности, на территории государства-агрессорки".

В карточке законопроекта указано, что его инициатором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем командир роты 130-го батальона терробороны Виктор Баранов эмоционально подверг критике деятельность ТЦК относительно методов мобилизации, которую те осуществляют. По его словам, все чаще на фронт попадают мужчины, ни физически, ни психологически не готовые к этому.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЫЖЖИЛ ПРАВДУ В ЭФИРЕ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ! Командир роты СКАЗАЛ ВСЕ, ЧТО ДУМАЕТ О ТЦК

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