Рада приняла законопроект о статусе бойцов, воюющих в РФ: что он предусматривает

Инициатором закона выступил Владимир Зеленский.
Статус военных, воюющих на территории РФ, в частности, в Курской области, был принят сегодня 20 августа.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроект в целом поддержал 321 депутат.
Украинские военнослужащие получат такие же выплаты и преференции, как на передовой. Также закон расширяет социальную защиту для военнослужащих некоторых военных и правоохранительных органов и членов их семей из таких органов, которые "выполняют свой долг за пределами Украины, в частности, на территории государства-агрессорки".
В карточке законопроекта указано, что его инициатором выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Тем временем командир роты 130-го батальона терробороны Виктор Баранов эмоционально подверг критике деятельность ТЦК относительно методов мобилизации, которую те осуществляют. По его словам, все чаще на фронт попадают мужчины, ни физически, ни психологически не готовые к этому.
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