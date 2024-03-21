Рада приняла важный законопроект для военных и полицейских: детали

Теперь раненые военные смогут лечиться до 12 месяцев без прохождения ВЛК каждые четыре месяца.

Верховная Рада Украины приняла законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на соцзащиту.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как отмечается, "За" законопроект проголосовали 296 народных избранников.

Согласно закону предполагается, что раненые военные смогут лечиться до 12 месяцев без прохождения ВЛК каждые четыре месяца. Это касается и лечения за границей. Украинские защитники получат право на отпуск при рождении ребенка. А гражданских смогут брать на должности военных капелланов.

Кроме того, выплаты родным погибших на войне составят 15 миллионов гривен.

Напомним, что Верховная Рада утром 20 марта сняла с рассмотрения в повестке дня некоторые законопроекты из-за отсутствия голосов.

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