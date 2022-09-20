Рада разрешила еще одной категории мужчин демобилизироваться: кого это касается

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 20 сентября приняла закон, согласно которому наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет станет основанием для увольнения от службы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовал 331 нардеп.

"Парламент принял в целом (законопроект) №7678 об отнесении к основаниям увольнения с военной службы наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. "За" 331 голосов", — пишет нардеп.

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Как объясняют авторы законопроекта, согласно норме закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка предоставляется от призыва на военную службу во время мобилизации некоторым лицам, а именно женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Однако в одном из пунктов говорится, что кроме периода действия военного положения.

"То есть эти лица могут призываться по собственному желанию, но на практике их могли призвать и без желания, или если человек сознательно не сообщил, или не знал, что не подлежит мобилизации... По состоянию на начало мобилизации было массово нарушено право многодетных родителей нести военную службу по собственному желанием и только по месту жительства, и по результатам этого нарушения непредоставление государством права родителям, которые являются многодетными, права освобождаться из рядов ВСУ во время действия военного положения. В связи с этим многодетные мужчины были мобилизованы в ряды ВСУ. После многих обращений на горячую линию Министерства обороны Украины по поводу незаконной мобилизации эти мужчины писали рапорты на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам, ссылаясь на Постановление КМУ №413 от 12 июня 2013 года. Им было отказано согласно ст. 26 Закона Украины об увольнении с военной службы", – объясняют авторы законопроекта о необходимости внесения соответствующих изменений.

Напомним, мужчинам могут разрешить ехать за границу при условии ежемесячного взноса на ВСУ. Подробности здесь.

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