Рада разрешила принимать иностранцев на военную службу в разведку во время военного положения

Рада разрешила принимать иностранцев на военную службу в разведку во время военного положения

Разведка сможет более эффективно противодействовать и осуществлять отпор внешней агрессии России против Украины за счет мотивированных иностранцев и лиц без гражданства.

Верховная Рада Украины разрешила принимать иностранцев на военную службу в разведку во время военного положения.

На пленарном заседании 14 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О разведке", которым усовершенствованы правовые и организационные основы деятельности разведывательного органа Министерства обороны Украины, а также существенно усилены возможности выполнения возложенных на этот орган задач.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"Закон обеспечит эффективное выполнение задач, возложенных на разведывательный орган Министерства обороны Украины в условиях противодействия и совершения отпора внешней агрессии РФ против Украины за счет мотивированных иностранцев и лиц без гражданства, принятых на военную службу в этот орган", — говорится в сообщении.

Предлагаемые изменения в закон направлены на развитие боевых и специальных возможностей разведывательного органа Минобороны Украины для сдерживания и отражения вооруженной агрессии российской федерации против Украины, противодействия гибридным и внешним угрозам в условиях военного положения в Украине или на отдельных ее территориях.

Проект Закона зарегистрирован под №7240-1.

Напомним, в Украине от мобилизации освободили студентов и преподавателей профессионально-технического образования.

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