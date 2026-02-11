Рада разрешила принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий — детали

Обязательная эвакуация с прифронтовых территорий Фото иллюстративный / © ТСН

Верховная Рада в целом одобрила законопроект №12353, который дает право эвакуировать с территорий активных боевых действий детей без согласия их родителей и передавать органам опеки.

Об этом свидетельствует карточка соответствующей законодательной инициативы, опубликованная на сайте парламента.

Правительственный законопроект №12353 регулирует порядок проведения обязательной эвакуации населения из зон активных или потенциальных боевых действий, о чем сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

По его словам, принятие этого закона было необходимым шагом в условиях полномасштабной войны России против Украины, ведь действующее законодательство не в полной мере учитывало вызовы безопасности и потребности уязвимых категорий населения.

«Речь идет прежде всего о детях, людях с инвалидностью, стариках и других лиц, которые не могут самостоятельно позаботиться о собственной безопасности», — отметил Драпятый.

Кто принимает решение об эвакуации

Согласно новому закону, решение о проведении обязательной эвакуации будут приниматься военными администрациями по представлению военного командования на соответствующей территории. Речь идет о населенных пунктах, расположенных в районах активных или возможных боевых действий.

Как будет происходить эвакуация детей

Отдельно в законе прописан механизм эвакуации детей. Она должна осуществляться вместе с родителем или законным представителем с участием органов опеки и попечительства. Для обеспечения общественного порядка и безопасности будет привлечена Национальная полиция.

Если родители отказываются вывозить детей, что предусмотрено законом

В таком случае закон предусматривает возможность принудительной эвакуации. Данное решение принимается военной администрацией по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий. Непосредственно эвакуацию осуществляет полиция с последующей передачей детей органам опеки на безопасной территории Украины.

Ограничения в зонах эвакуации

Там, где проводится обязательная эвакуация, могут вводиться временные ограничения по въезду, входу и пребыванию граждан.

В МВД отмечают, что закон более года проходил согласование и доработку, чтобы найти баланс между безопасностью людей и соблюдением их прав. По словам Богдана Драпятого, принятие документа стало возможным благодаря поддержке профильного парламентского комитета и народных депутатов.

Напомним, сейчас в Украине действуют транзитные центры для эвакуированных, а вывоз людей с прифронтовых территорий осуществляют специальные подразделения ГСЧС и Национальной полиции.

Ранее речь шла об эвакуации из прифронтовых общин Запорожской и Днепропетровской областей, где осложнилась ситуация с безопасностью.